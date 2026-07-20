Lo sport oltre il campo di gioco | ad Airola il libro di Mario Tirino conquista il pubblico

Da anteprima24.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Airola, il libro di Mario Tirino ha attirato numerosi lettori durante un evento dedicato allo sport come linguaggio universale. Il testo analizza come lo sport rifletta trasformazioni sociali, identità collettive e valori umani, andando oltre la semplice attività fisica. La presentazione si è svolta in un contesto culturale, coinvolgendo pubblico di diverse età. Non sono stati segnalati episodi di tensione o controversie durante la manifestazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Più che una semplice disciplina fisica, un vero e proprio linguaggio universale capace di raccontare le trasformazioni sociali, le identità collettive e i valori umani. È questa la visione emersa ad Airola nel corso dell’incontro incentrato sul volume del professor  Mario Tirino, docente e ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi, orgoglio e vanto della Valle Caudina.   L’iniziativa — ideata e promossa dall’ Associazione Culturale Interzona APS  in collaborazione con il  Digital Cultures and Sports Research Laboratory (DiCuS Lab)  del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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