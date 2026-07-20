Lo sport oltre il campo di gioco | ad Airola il libro di Mario Tirino conquista il pubblico
Ad Airola, il libro di Mario Tirino ha attirato numerosi lettori durante un evento dedicato allo sport come linguaggio universale. Il testo analizza come lo sport rifletta trasformazioni sociali, identità collettive e valori umani, andando oltre la semplice attività fisica. La presentazione si è svolta in un contesto culturale, coinvolgendo pubblico di diverse età. Non sono stati segnalati episodi di tensione o controversie durante la manifestazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Più che una semplice disciplina fisica, un vero e proprio linguaggio universale capace di raccontare le trasformazioni sociali, le identità collettive e i valori umani. È questa la visione emersa ad Airola nel corso dell’incontro incentrato sul volume del professor Mario Tirino, docente e ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi, orgoglio e vanto della Valle Caudina. L’iniziativa — ideata e promossa dall’ Associazione Culturale Interzona APS in collaborazione con il Digital Cultures and Sports Research Laboratory (DiCuS Lab) del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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