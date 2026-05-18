La venticinquesima edizione del talent show si è conclusa con la vittoria di un giovane veneto, Lorenzo Salvetti. Durante il percorso ha partecipato ai circuiti canto e danza, arrivando alla finalissima contro un ballerino. La finale si è svolta con una serie di esibizioni che hanno visto Salvetti prevalere sugli avversari, ottenendo il primo posto. La vittoria è stata annunciata al termine della serata, con il pubblico presente che ha applaudito il trionfo del vincitore.

La venticinquesima edizione di Amici si chiude con la vittoria di Lorenzo Salvetti, protagonista di un percorso artistico intenso che lo ha portato a conquistare prima il circuito canto e poi il successo assoluto nella finalissima contro il ballerino Alessio Di Ponzio. Il giovane artista, visibilmente emozionato al momento della proclamazione, ha inizialmente faticato a rendersi conto della vittoria. Poi, tra applausi e commozione, ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato durante il percorso nel talent: “Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi e vorrei ringraziarle tutte. È stata un’esperienza unica, non mi aspettavo di arrivare fino a qui”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trionfo ad “Amici 25”: il veneto Lorenzo Salvetti vince il talent e conquista il pubblico

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AMICI 25, LORENZO SALVETTI ha sette vite: fa fuori anche GARD e RICCARDO!

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