Pino Tartaglia ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “Dove vanno a finire gli amori perduti”. Il testo affronta il tema delle relazioni terminate e ha riscosso un buon riscontro tra i lettori.

Il nuovo libro di Pino Tartaglia “Dove vanno a finire gli amori Perduti”, ha riscosso molto interesse nelle varie presentazioni che si sono svolte a Napoli presso la libreria Io Ci Sto al Vomero, alla Mondadori di piazza Bovio e presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane in via Martucci. Ad Aversa esordio presso Il “Rotary Club Aversa-Terra Normanna” all’Hotel del Sole – Sala Convegni dove c’è stata una grande partecipazione di pubblico. E ancora a Caserta presso la libreria “La Feltrinelli”. Il libro, che sta riscuotendo grande interesse, nasce da una profonda indagine professionale e racconta diverse storie; episodi di vita quotidiana inquadrati da un piano prevalentemente umano, non disdegnando anche da un punto di vista clinico, analizzandone ove presente il disagio psicologico e i blocchi emotivi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Dove vanno a finire gli amori perduti” di Pino Tartaglia, un libro che emoziona e conquista il pubblico

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Dove vanno a finire gli amori perduti di Pino Tartaglia

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