Un imprenditore condannato per aver reagito a una rapina armata nella sua gioielleria nel dicembre 2021 ha espresso forti critiche sui giudici, accusandoli di mancanza di umanità e di applicare norme che tutelano i delinquenti. La vicenda riguarda la condanna del manager di Cherasco, che aveva reagito insieme al figlio alla rapina. Lo sfogo si concentra sulla percezione di un sistema giudiziario che, secondo lui, favorisce i criminali.

Resta al centro del dibattito pubblico il caso di Mario Roggero, l'imprenditore di Cherasco condannato per aver reagito, insieme al figlio, a una rapina armata nella sua gioielleria nel dicembre 2021. Una vicenda che da anni divide l'opinione pubblica italiana e che periodicamente riemerge nel dibattito politico e mediatico legato al tema della legittima difesa. A intervenire, nel corso della trasmissione "4 di Sera Weekend", è stato il giornalista Mario Giordano, che ha preso posizione con parole nette in difesa dell'imprenditore piemontese, ricostruendo la vicenda dal punto di vista umano prima ancora che giuridico. "Io sostengo Mario Roggero perché Mario Roggero l'ho conosciuto e so che è una persona per bene", ha esordito Giordano, rivendicando la conoscenza diretta dell'imprenditore come elemento che rafforza il proprio giudizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo sfogo di Giordano su Roggero: “I giudici non hanno avuto umanità. Le norme tutelano i delinquenti”

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