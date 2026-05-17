Un commerciante ha condiviso un lungo messaggio sui social, lamentando il fatto di aver subito numerosi furti e rapine nel corso di oltre cinque decenni di attività. Ha dichiarato di aver contato quattordici episodi di questo tipo, tra furti e rapine, nel corso di 55 anni. Nel suo commento, ha espresso amarezza riguardo alle leggi, sostenendo che tutelano chi commette reati di questo tipo. La sua riflessione è arrivata dopo un episodio recente che ha coinvolto il suo negozio.

Ha affidato il suo sfogo alle pagine social, dopo quella che ha conteggiato come la "quattordicesima tra furti e rapine" in 55 anni di attività. "Non ne posso più, non ci ho dormito una notte e poi ho deciso di scrivere questo sfogo, cos’altro possiamo fare?", dice amareggiata Martina Pieri, titolare della gioielleria Martina Oro di Sinalunga. E così ha scritto la sua ’Lettera aperta ai politici italiani’: "Voi scrivete le leggi per proteggere chi ruba, non chi lavora. Se io difendo la mia gioielleria rischio la denuncia. Lui entra, distrugge, ruba, e se per caso lo prendete lo rimettete fuori in due settimane per “sovraffollamento” e “diritti umani”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Duro sfogo dopo il furto: "Le leggi tutelano chi ruba"

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