Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, ha annunciato su TikTok di essere in procinto di costituirsi in carcere. Lo ha fatto poco prima di presentarsi alle autorità, dopo che i giudici di Roma hanno deciso di condannarlo all’ergastolo. Roggero aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio il 28 aprile 2021. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato sui social.

“ È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere”. Così in un video pubblicato su TikTok Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. “Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo”, dice Roggero. “Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi, sia materialmente che umanamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roggero su Tik Tok: "E' finita, i giudici di Roma hanno voluto darmi l'ergastolo"

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