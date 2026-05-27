Secondo nuove indiscrezioni, Belen Rodriguez è stata esclusa dall’Isola a seguito di una riunione definita “della discordia”, decisa dopo un incontro tra i responsabili del programma. La decisione sarebbe stata presa in modo definitivo, senza ulteriori possibilità di ripensamento. La conduttrice, che avrebbe dovuto tornare in televisione, non prenderà parte alla prossima stagione dell’isola. La sua esclusione segue le recenti trattative e discussioni tra gli organizzatori.

Il ritorno di Belen Rodriguez alle origini, lì dove tutto ebbe inizio nel 2008, sembrava ormai un capitolo già scritto della prossima stagione televisiva. Invece, a pochi mesi dal debutto dell’Isola dei Famosi 2026, lo scenario è radicalmente mutato. La conduzione della showgirl argentina è. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen Rodriguez esclusa dall'Isola dei Famosi reazione devastante

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L’Isola dei Famosi 2026, indiscrezioni: Belen esclusa all’ultimo, spunta il nome di Selvaggia LucarelliAll’ultimo momento, il nome di Belen Rodriguez è stato rimosso dai piani di Mediaset per condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026.

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Temi più discussi: Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei pompieri: Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno; Ma perché Belen è stata esclusa dall'Isola? Nuove indiscrezioni: La riunione della discordia, deciso dopo un incontro; Belen Rodriguez in ospedale, i soccorritori: Stato confusionale, si esprimeva a monosillabi. Escluso gesto estremo; Come sta Belén Rodríguez: il malore, l'ospedale, la depressione e le voci sull'Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez è la donna più odiata d'italia. Mentre sui social si empatizza con qualunque vrenzola di Temptation Island che viene cervata perché 'bisogna essere empatici', verso la showgirl argentina non esiste la minima solidarietà. x.com

Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare ...Una notte di tensione nel cuore di Brera, il ricovero in ospedale e una vicenda che va oltre la cronaca: perché le fragilità psicologiche, anche quando riguardano personaggi famosi, meritano rispetto ... vanityfair.it

Belen Rodriguez, dopo il ricovero è in una zona protetta. E spunta il retroscena sul pesante no di MediasetIn queste ore l’attenzione mediatica è tutta su Belén Rodríguez. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma secondo gli ultimi aggiornamenti la conduttrice sarebbe stata dimessa dal policlinico di Mila ... today.it