La Banca centrale europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse. La scelta comporta un incremento dei costi di finanziamento per famiglie e imprese, riducendo il loro potere d’acquisto e la disponibilità di risorse. Le associazioni di categoria evidenziano che questa misura colpisce principalmente la classe media, considerata un elemento chiave per la produttività e la crescita economica del paese. La decisione si inserisce in un quadro di politiche monetarie volte a contrastare l’inflazione.

“Non condividiamo la scelta della Bce di alzare i tassi: significa erodere la ricchezza reale e il potere d’acquisto di famiglie e imprese. A pagare il conto è soprattutto la classe media, che per noi resta un segmento di riferimento fondamentale per la produttività e la ricchezza del Paese. Indebolirla è un errore fatale. La stretta pesa anche sull’indebitamento delle Pmi, di cui l’Italia è particolarmente ricca rispetto al resto d’Europa. Gli Stati Uniti, in una situazione analoga, non hanno preso una decisione così restrittiva: l’Ue poteva e doveva essere più prudente. La nostra priorità restano le piccole e medie imprese, da sempre l’ossatura del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cnpr forum, aumenta il costo del denaro: quale futuro per famiglie e imprese?

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