Sta facendo discutere il caso della morte di Abderahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia nella giornata del 19 luglio. Arrivata sul posto, la volante delle autorità sarebbe stata colpita da Fakir, che poi sarebbe stato messo in sicurezza dagli agenti. Il 43enne avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. E sta facendo discutere anche il cosiddetto "scudo penale" per le forze dell'ordine che nel caso di Bologna sarebbe stato applicato per una delle prime volte. Ma che cos'è questo "scudo" e come funziona? Ecco quello che c'è da sapere., Lo scorso 5 febbraio il Cdm ha dato il suo via libera al decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lo "scudo penale" per le forze dell'ordine: cosa significa e come funziona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sicurezza, Nordio: Scudo penale non significa impunità

Notizie e thread social correlati

"Rotary per le Forze dell’Ordine": 11 borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine. La cerimonia al Maschio AngioinoAl Maschio Angioino si è svolta una cerimonia per consegnare 11 borse di studio ai figli di uomini e donne delle Forze dell’Ordine deceduti, che...

Reggio, arrestato dopo lo scontro con le forze dell’ordine in piazzaUn giovane è stato arrestato dopo aver causato danni ai cassonetti e aver avuto uno scontro con le forze dell’ordine in piazza.

Temi più discussi: Protezione Civile: scudo penale se vengono seguite linee guida o buone pratiche; Chi è Giorgio Carta, l’avvocato responsabile della sicurezza di Futuro Nazionale; Il procuratore che ha portato in tribunale i vertici della polizia - Annalisa Camilli; Sicurezza, chi si difende da un reato non è tenuto a risarcire.

Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: l'indagine sulla morte e gli altri video x.com

Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziottiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo 'scudo penale' per i poliziotti ... tg24.sky.it

Scudo penale per i poliziotti di Bologna, ecco come funziona la nuova norma e il modello 45 bisIl primo stress test arriva nel momento più delicato. La morte di Abderahhim Fakir, avvenuta ieri in via Svevo, nel quartiere Pilastro di ... msn.com

/r/askphilosophy Discussione Aperta | 13 Luglio 2026 reddit