Reggio arrestato dopo lo scontro con le forze dell’ordine in piazza
Un giovane è stato arrestato dopo aver causato danni ai cassonetti e aver avuto uno scontro con le forze dell’ordine in piazza. La situazione si è aggravata dopo il danneggiamento dei contenitori, con alcuni passanti coinvolti. Durante la lite, un passante è stato minacciato dal ventenne coinvolto nell’incidente. La polizia ha intervenuto per sedare la situazione e ha portato l’individuo in stato di arresto.
Come è degenerata la situazione dopo il danneggiamento dei cassonetti? Chi è il passante minacciato dal ventenne durante la lite? Quali lesioni ha riportato il carabiniere durante lo scontro fisico? Perché sono state necessarie più pattuglie per immobilizzare l'uomo??? In Breve L'arresto è avvenuto intorno alla mezzanotte in Piazza della Vittoria. Il giovane ha danneggiato due bidoni e un cassonetto della differenziata. Un carabiniere ha riportato lesioni con tre giorni . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria, arresti in città: colpite le bande dei furti di auto
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