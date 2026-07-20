Lo licenziano perché non vuole lavorare di sabato | il Tribuale di Firenze lo fa reintegrare e sarà indennizzato

Un operaio licenziato per aver rifiutato di lavorare di sabato ha ottenuto il reintegro da parte del Tribunale di Firenze. Il giudice ha stabilito che il contratto non prevedeva l’obbligo di lavorare nei giorni di fine settimana, e quindi il licenziamento è stato considerato illegittimo. L’azienda dovrà reintegrare il lavoratore e corrispondergli un’indennità. La decisione riguarda un episodio avvenuto il 2 aprile scorso.

È stato licenziato perché si rifiutava di lavorare di sabato, ma non era previsto dal contratto e il giudice gli dà ragione. Un operaio, il 2 aprile del 2025, era stato assunto a tempo indeterminato, con mansioni di manovale edile, da una ditta di Scandicci, e stando al contratto avrebbe dovuto lavorare 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, tra cantieri in provincia di Firenze e di Pistoia. Ma nemmeno il tempo di festeggiare l'assunzione che il 16 maggio 2025, riceve la lettera ufficiale di licenziamento del 17 aprile 2025, con la quale la società gli comunicava appunto il recesso per «imminente ultimazione dei lavori» nei predetti cantieri, «con preavviso fino al 30 aprile 2025». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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