Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan | 6 anni fa l'allenatore voleva lo svedese fuori dai rossoneri

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei anni fa, l’allora allenatore voleva allontanare Ibrahimovic dal Milan. Oggi, lo svedese sta contribuendo alla ricostruzione del club e valuta anche l’ipotesi di Rangnick, che in passato aveva espresso disappunto nei suoi confronti. La presenza di Ibrahimovic nel progetto attuale sembra influenzare le scelte sulla gestione tecnica, anche se il rapporto tra i due non è stato sempre positivo in passato.

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Ibrahimovic sta ricostruendo il Milan. Lo svedese valuta anche Rangnick che 6 anni fa voleva lo svedese fuori dai rossoneri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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