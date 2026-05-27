Sei anni fa, l’allora allenatore voleva allontanare Ibrahimovic dal Milan. Oggi, lo svedese sta contribuendo alla ricostruzione del club e valuta anche l’ipotesi di Rangnick, che in passato aveva espresso disappunto nei suoi confronti. La presenza di Ibrahimovic nel progetto attuale sembra influenzare le scelte sulla gestione tecnica, anche se il rapporto tra i due non è stato sempre positivo in passato.

Ibrahimovic sta ricostruendo il Milan. Lo svedese valuta anche Rangnick che 6 anni fa voleva lo svedese fuori dai rossoneri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri vuole Lukaku al Milan. Resta solo da tagliare lo stipendio e spiegarlo a IbrahimovicIl Milan sta valutando l’ingaggio di Lukaku, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco.

Milan, Zlatan Ibrahimovic trama nell'ombra: ecco chi vuole far fuoriNegli ultimi tempi si sono diffuse voci circa un possibile conflitto tra Zlatan Ibrahimovic e la proprietà del club, con alcune indiscrezioni che...

Argomenti più discussi: Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan: 6 anni fa l'allenatore voleva lo svedese fuori dai rossoneri; Panchina Milan, Ibrahimovic ha scelto Iraola: previsto l'incontro decisivo; Milan, avanti tutta per Iraola: contatto nelle prossime ore, Ibrahimovic vuole chiudere; Milan, spunta un vecchio flirt: Ibrahimovic ha incontrato anche Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick è tra i candidati per la panchina del Milan, Ibrahimovic lo ha incontrato a Vienna Non è l'unica opzione, dato che Andoni Iraola rimane il favorito II Milan vuole scegliere l'allenatore entro 7-10 giorni. [ @lucabianchin7] x.com

[Bianchin] Ralf Rangnick è tra i candidati per la panchina del Milan. Ibrahimovic lo ha incontrato a Vienna. Andoni Iraola rimane il favorito per il posto di allenatore del Milan. Oliver Glasner e Xavi sono anche nomi da prendere in considerazione. Il Milan vuole reddit

Perché Ibrahimovic è l’unico superstite dei licenziamenti eccellenti nel Milan: non è un dirigenteLa rivoluzione del Milan voluta da Gerry Cardinale subito dopo la mancata qualificazione in Champions League non ha toccato Zlatan Ibrahimovic che è rimasto ... fanpage.it