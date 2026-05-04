Cesc Fabregas sta giocando un ruolo chiave nel successo del Como in Serie A, attirando l'attenzione europea. Nonostante il forte interesse per un ritorno in Premier League, lo spagnolo ha deciso di concentrarsi sul presente, vivendo un momento positivo con la squadra lombarda. La sua esperienza e le sue prestazioni stanno influenzando il rendimento del club, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

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© Calcionews24.com - Fabregas trascina il Como e conquista l’Europa: il richiamo della Premier resta forte, ma lo spagnolo frena e si gode il momento

CAOS MILAN-COMO: FABREGAS vs SAELEMAEKERS, ALLEGRI espulso | Serie A Enilive | DAZN

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