LIVE Cinà-Diaz Acosta ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo

Alle 14.54 i giocatori sono pronti per entrare in campo nell'incontro di singolare maschile all’ATP di Kitzbuhel. Se Cinà vince, raggiungerà la sua posizione più alta nel ranking mondiale, il numero 163. L'inizio del match è imminente, con pochi minuti di attesa prima dell’ingresso in campo dei due atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Mancano ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. 14.52 Se dovesse arrivare la vittoria, Cinà raggiungerebbe la posizione numero 163 nel ranking mondiale, il suo miglior posizionamento. 14.50 In caso di vittoria, Federico se la dovrà vedere con la prima testa di serie dell’ATP 250 di Kitzbuhel: il kazako Sasha Bublik, già al secondo turno grazie al bye. 14.47 Ovviamente, questo è il primo incontro in carriera tra il palermitano e il nativo di Buenos Aires, campione del torneo di casa nel 2024. 14.45 L’azzurro per la seconda volta di fila, dopo il torneo di Gstaad di settimana scorsa, è riuscito ad entrare in un main draw del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

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