LIVE Cinà-Diaz Acosta ATP Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo

Alle 14.43, una coppia di giocatori ha concluso la partita con una vittoria in tre set. Dopo un primo parziale vinto 7-6, il secondo è stato perso 6-7, ma nel super tiebreak hanno prevalso 10-2, assicurandosi il passaggio del turno. La sfida si è conclusa con il successo degli esperti, che hanno superato gli avversari in una partita molto equilibrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Alla fine i due esperti la portano a casa. Balaji e Goransson vinto 7-6, 6-7, 10-2 e superano il turno. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Cinà e Diaz Acosta. 14.30 Etcheverry e Kestelboim forzano il match al super tie-break dopo il 6-7 del secondo set, ancora pochi minuti di attesa per Cinà. 13.36 Balaji e Goransson hanno vinto il primo set per 7-6 sul duo argentino, si avvicina il momento del giovane tennista palermitano. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport, il programma sul Grandstand è iniziato con l’uscita di scena dei padroni di casa Hipfl e Kopp che hanno perso 0-2 contro l’olandese Rojer e lo statunitense Winegar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

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