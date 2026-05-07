LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del torinese

Tra pochi minuti il tennista torinese entrerà in campo per affrontare l’avversario nella partita valida per l’ATP di Roma. L’evento si sta svolgendo in diretta e i fans sono in attesa di seguire l’incontro, che si sta preparando a partire. L’atmosfera nella struttura è di attesa e concentrazione, con le luci che si stanno accendendo sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Ci siamo, manca pochissimo all’ingresso in campo del tennista torinese. 17.57 Alla fine la statunitense vince anche il secondo set e lo fa con il parziale complessivo del match di 6-3, 6-4. Sonego inizierà alle 19.00 con la cronaca che riprenderà alle 18.40. A tra poco! 17.04 Gauff ha vinto il primo set su Valentova con il risultato di 6-3! Manca sempre meno all’ingresso in campo di Sonego e Buse. 16.08 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Lorenzo Sonego. La giornata sul campo centrale del Foro Italico agli Internazionali d’Italia è iniziata con la sconfitta di Matteo Berrettini per 0-2 contro Popyrin, con Paolini che poi ha rimontato la francese Jeanjean.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del torinese Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del romano Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 19.00! Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook