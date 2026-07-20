Un giovane tennista italiano sta affrontando un avversario di esperienza nel torneo ATP di Kitzbuehel. La partita è in corso e i due scambiano colpi intensi sulla terra battuta. È il primo set e il giocatore azzurro cerca di ottenere il suo primo punto importante del match. La sfida si svolge sotto gli occhi di una platea che segue con attenzione ogni turno. La cronaca continuerà con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Federico Cinà e l’argentino Facundo Diaz Acosta, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP 250 di Kitzbuehel con il giovane tennista palermitano che cerca un acuto per dare uno sprint alla sua carriera, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista della classifica. Il tennista classe 2007 è riuscito ad entrare nel tabellone principale del torneo austriaco dalle qualificazioni, cosi come ha fatto settimana scorsa al 250 di Gstaad dove è stato eliminato per 2-1 dal francese Quentin Halys. Nel weekend di Kitzbuehel, invece, Cinà ha superato prima il polacco Michalski per 2-1 e poi con il connazionale Giustino per 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cinà-Diaz Acosta, ATP Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro cerca un acuto

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ATP Estoril & Kitzbuhel | Tennis Predictions Today 20/07/2026 Betting Breakdown

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