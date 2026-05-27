LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro in totale confusione

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giovane tennista italiano ha subito due sconfitte nette, 3-6, 1-6 e 6-3, 6-1, nel suo match a Roland Garros 2026. Durante l’incontro ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione e ha commesso numerosi errori non forzati. La partita si è conclusa in meno di due ore. Nel frattempo, sono in programma altri incontri, tra cui Paolini-Sierra e Sonego-Paul, con inizio previsto dalle 11.

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LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS

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