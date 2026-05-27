LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro in totale confusione

Notizia in breve

Il giovane tennista italiano ha subito due sconfitte nette, 3-6, 1-6 e 6-3, 6-1, nel suo match a Roland Garros 2026. Durante l’incontro ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione e ha commesso numerosi errori non forzati. La partita si è conclusa in meno di due ore. Nel frattempo, sono in programma altri incontri, tra cui Paolini-Sierra e Sonego-Paul, con inizio previsto dalle 11.