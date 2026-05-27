LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro in totale confusione
Il giovane tennista italiano ha subito due sconfitte nette, 3-6, 1-6 e 6-3, 6-1, nel suo match a Roland Garros 2026. Durante l’incontro ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione e ha commesso numerosi errori non forzati. La partita si è conclusa in meno di due ore. Nel frattempo, sono in programma altri incontri, tra cui Paolini-Sierra e Sonego-Paul, con inizio previsto dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) TERZO SET 1-6 Secondo set De Jong. Non entra più una palla all’azzurro, che cede anche il secondo parziale. 0-40 Non passa il rovescio di Cinà. Fioccano i set point. 0-30 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio del siciliano. 0-15 Federico vanifica la buona costruzione del punto spedendo out il solito dritto in avanzamento. 1-5 Game De Jong. Termina in rete anche questo dritto di Cinà, che serve ora per rimanere nel set. 40-0 Combinazione palla corta-volèe vincente del neerlandese. 30-0 Se ne va il dritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS
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