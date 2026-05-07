Alle ore 12:11, la partita tra Cinà e Blockx è iniziata nel torneo ATP di Roma 2026. La sfida si svolge dopo l’incontro tra Bucsa e Zheng, con il giovane tennista azzurro in campo per la prima volta. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:11 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cinà-Blockx. Appena concluso il primo set tra Bucsa e Zheng, con la cinese impostati al tiebreak. Al termine di questo incontro toccherà al giovane italiano. 23.23 Il match tra Cin e Blockx si giocherà giovedì 7 maggio alla Supertennis Arena e sarà il 2° di giornata dalle 11.00 dopo Bucsa-Zheng. In ogni caso non inizierà prima delle 12.00. 22:37 E allora, la partita tra Federico Cinà e Alexander Blockx vedremo se sarà programmata nella giornata di domani come 2° match sul Centrale, come di solito avviene in caso di rinvii per pioggia. 22:35 Match di Cinà che slitta a domani! Si è deciso così visto che la pioggia non pare dare scampo prima delle 23.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro in campo dopo Bucsa-Zheng

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Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook

Finisce con la pioggia la giornata a Roma! Tutti i match interrotti (e quello non ancora iniziato sul Centrale tra Cinà e Blockx) verranno recuperati domani Giovedì 7 Maggio. x.com