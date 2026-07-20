LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’argentino manda il match al terzo e decisivo set

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’incontro tra Cinà e Diaz Acosta si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6 e il terzo set ancora in corso. Dopo aver perso il primo set, Diaz Acosta ha vinto il secondo con un servizio e un dritto efficaci, portando la partita al set decisivo. Al momento, Diaz Acosta conduce con un punteggio di 40-0 nel terzo set. La sfida prosegue in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Il secondo set è di Diaz Acosta!  Servizio e dritto dell’argentino che porta il match al terzo set. 40-0 Prima vincente. 30-0 Passante incredibile del numero 108 in classifica che con il dritto lungolinea trova il guizzo giusto. In rete la volée di Cina. 15-0 Atterra in campo il dritto lungolinea dell’argentino. 3-5 Non passa la risposta di Diaz Acosta. 40-15 Sulla riga il rovescio lungolinea del palermitano. Ancora seconda. 30-15 Lungo il dritto dell’italiano. Seconda palla. 30-0 Ace di Cinà. 15-0 Non passa la risposta di dritto dell’argentino. Seconda palla. 2-5 Palla corta di Diaz Acosta. 40-30 Non passa il dritto in cross in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

live cin224 diaz acosta 6 4 3 6 atp kitzbuhel 2026 in diretta l8217argentino manda il match al terzo e decisivo set
© Oasport.it - LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: l’argentino manda il match al terzo e decisivo set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

Video Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

Notizie e thread social correlati

LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 0-1, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: il secondo set parte sul servizio argentinoIl secondo set del match tra Cinà e Diaz Acosta a Kitzbuhel è iniziato con il servizio dell’argentino.

LIVE Cinà-Diaz Acosta 0-1, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: l’argentino parte avanti nel primo setDurante il match tra Cinà e Diaz Acosta all’ATP di Kitzbuhel, l’argentino ha vinto il primo set con un punteggio di 1-0.

Temi più discussi: Cinà-Diaz Acosta oggi, ATP Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Facundo Díaz Acosta - Federico Cinà - Kitzbühel Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/07/2026; Cinà in main draw a Kitzbuhel: lunedì debutta con Diaz Acosta; LIVE Cinà-Diaz Acosta, ATP Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro cerca un acuto.

cinà diaz acosta live cinà diaz acostaLIVE Cinà-Diaz Acosta 2-3, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: sono tre le palle break non sfruttate dall’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Federico Cinà ... oasport.it

cinà diaz acosta live cinà diaz acostaCinà-Diaz Acosta oggi, ATP Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 20 luglio, Federico Cinà affronterà l'argentino Facundo Diaz Acosta nel primo turno dell'ATP250 di Kitzbuehel. Sulla terra rossa austriaca, ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web