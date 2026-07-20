LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’argentino manda il match al terzo e decisivo set

Notizia in breve

L’incontro tra Cinà e Diaz Acosta si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6 e il terzo set ancora in corso. Dopo aver perso il primo set, Diaz Acosta ha vinto il secondo con un servizio e un dritto efficaci, portando la partita al set decisivo. Al momento, Diaz Acosta conduce con un punteggio di 40-0 nel terzo set. La sfida prosegue in diretta.