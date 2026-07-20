LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’argentino manda il match al terzo e decisivo set
L’incontro tra Cinà e Diaz Acosta si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6 e il terzo set ancora in corso. Dopo aver perso il primo set, Diaz Acosta ha vinto il secondo con un servizio e un dritto efficaci, portando la partita al set decisivo. Al momento, Diaz Acosta conduce con un punteggio di 40-0 nel terzo set. La sfida prosegue in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Il secondo set è di Diaz Acosta! Servizio e dritto dell’argentino che porta il match al terzo set. 40-0 Prima vincente. 30-0 Passante incredibile del numero 108 in classifica che con il dritto lungolinea trova il guizzo giusto. In rete la volée di Cina. 15-0 Atterra in campo il dritto lungolinea dell’argentino. 3-5 Non passa la risposta di Diaz Acosta. 40-15 Sulla riga il rovescio lungolinea del palermitano. Ancora seconda. 30-15 Lungo il dritto dell’italiano. Seconda palla. 30-0 Ace di Cinà. 15-0 Non passa la risposta di dritto dell’argentino. Seconda palla. 2-5 Palla corta di Diaz Acosta. 40-30 Non passa il dritto in cross in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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