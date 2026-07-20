LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 0-1 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | il secondo set parte sul servizio argentino

Notizia in breve

Il secondo set del match tra Cinà e Diaz Acosta a Kitzbuhel è iniziato con il servizio dell’argentino. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Cinà ha provato a reagire, ma al momento il punteggio vede il suo avversario avanti 0-1. Sul campo si alternano scambi intensi, con alcuni punti vinti con servizi e rovesci vincenti in diagonale. La partita prosegue con ritmo serrato, mentre le condizioni di gioco sembrano favorire il servizio.