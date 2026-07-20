LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 0-1 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | il secondo set parte sul servizio argentino

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il secondo set del match tra Cinà e Diaz Acosta a Kitzbuhel è iniziato con il servizio dell’argentino. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Cinà ha provato a reagire, ma al momento il punteggio vede il suo avversario avanti 0-1. Sul campo si alternano scambi intensi, con alcuni punti vinti con servizi e rovesci vincenti in diagonale. La partita prosegue con ritmo serrato, mentre le condizioni di gioco sembrano favorire il servizio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e rovescio vincente in diagonale del 2007. 30-30 Prima palla vincente. 15-30 Non passa la demi volée di Cinà. 15-15 In rete il rovescio diagonale dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 Non passa la risposta di Diaz Acosta. 0-1 Esce la difesa del palermitano, parte ancora avanti il numero 108. 40-0 Ottima palla corta dell’argentino. 30-0 Prima vincente di Diaz Acosta. 15-0 Il nastro porta via il possibile vincente di dritto lungolinea di Cinà. 6-4 Il primo set è di Cinà!  Chiude in bellezza il classe 2007 italiano che prima chiama a rete l’avversario con la palla corta e poi lo infila con un pallonetto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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