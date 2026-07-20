LIVE Cinà-Diaz Acosta 0-1 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’argentino parte avanti nel primo set

Notizia in breve

Durante il match tra Cinà e Diaz Acosta all’ATP di Kitzbuhel, l’argentino ha vinto il primo set con un punteggio di 1-0. Nel secondo game, Diaz Acosta ha commesso un doppio fallo e ha sbagliato un dritto diagonale, portando il punteggio a 15-40. Successivamente, ha mandato in rete un dritto in uscita dal servizio, con il punteggio che si è fermato a 15-30.