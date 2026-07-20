LIVE Cinà-Diaz Acosta 0-1 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’argentino parte avanti nel primo set
Durante il match tra Cinà e Diaz Acosta all’ATP di Kitzbuhel, l’argentino ha vinto il primo set con un punteggio di 1-0. Nel secondo game, Diaz Acosta ha commesso un doppio fallo e ha sbagliato un dritto diagonale, portando il punteggio a 15-40. Successivamente, ha mandato in rete un dritto in uscita dal servizio, con il punteggio che si è fermato a 15-30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-40 Fuori controllo il dritto diagonale di Diaz Acosta. Seconda palla da sfruttare. 15-30 In rete il comodo dritto argentino in uscita dal servizio. 15-15 Scende bene a rete Diaz Acosta, è vincente il dritto in avanzamento. 0-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea di Cinà. 1-1 Questa volta il rovescio diagonale incrociato in uscita dalla battuta è vincente. 40-15 Lungo il rovescio diagonale in uscita dal servizio. Ancora seconda. 40-0 Dritto vincente in lungolinea del 2007. Seconda palla. 30-0 Non trova il campo la difesa di Diaz Acosta, dopo l’ottimo rovescio italiano. 15-0 Servizio e dritto di Cinà. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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