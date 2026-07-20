LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 4-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’azzurro cala dopo un’ora di gioco e subisce la rimonta
Durante il match di oggi, Cinà ha vinto il primo set 6-4, ma ha perso i successivi due 3-6 e 4-6 contro Diaz Acosta. Dopo circa un’ora di gioco, l’argentino ha preso il sopravvento, conquistando il set decisivo con una battuta vincente. Cinà ha mostrato abilità, ma ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo nel secondo e nel terzo set, che sono stati decisi dal suo avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 3-6, 4-6 Game, set and match! Vince Diaz Acosta! La prima vincente regala il successo all’argentino, ancora problemi di gestione all’interno dell’incontro per Cinà, che nonostante tutto ha dimostrato di poter giocare alla grande su queste superfici. 40-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente di Cinà. 40-0 Passante pazzesco di Diaz Acosta con il rovescio lungolinea in controtempo. 30-0 In rete la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Lungo il rovescio diagonale di Cinà. 4-5 Ace al centro di Cinà, che ora deve cercare di ottenere il contro break disperato. 40-30 Esce il dritto in avanzamento diagonale dell’argentino, palla in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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Temi più discussi: Cinà-Diaz Acosta oggi, ATP Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Facundo Díaz Acosta - Federico Cinà - Kitzbühel Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/07/2026; Cinà in main draw a Kitzbuhel: lunedì debutta con Diaz Acosta; LIVE Cinà-Diaz Acosta, ATP Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro cerca un acuto.
AVANTI FEDE! Dopo la vittoria sfiorata a Gstaad, Federico #Cina scende in campo anche al #GeneraliOpen dopo aver ottenuto la qualificazione: intorno alle 14 l'azzurro sfida Facundo Diaz Acosta al 1T. Siamo sfavoriti, ma l'altura può aiutarci. Non è p x.com
Azzuri in campo oggi Buon lunedì a tutti! Settimana di riposo per molti dei nostri. Gli unici in gara nei 250 al via oggi sono Darderi e Cinà. Quest'ultimo ha superato le qualificazioni, è entrato nel main draw di Kitzbuhel e sarà in gara oggi: CINÀ - Diaz A facebook
LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 0-1, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: il secondo set parte sul servizio argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Federico Cinà ... oasport.it
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