LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 4-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’azzurro cala dopo un’ora di gioco e subisce la rimonta

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di oggi, Cinà ha vinto il primo set 6-4, ma ha perso i successivi due 3-6 e 4-6 contro Diaz Acosta. Dopo circa un’ora di gioco, l’argentino ha preso il sopravvento, conquistando il set decisivo con una battuta vincente. Cinà ha mostrato abilità, ma ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo nel secondo e nel terzo set, che sono stati decisi dal suo avversario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 3-6, 4-6 Game, set and match! Vince Diaz Acosta! La prima vincente regala il successo all’argentino, ancora problemi di gestione all’interno dell’incontro per Cinà, che nonostante tutto ha dimostrato di poter giocare alla grande su queste superfici. 40-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente di Cinà. 40-0 Passante pazzesco di Diaz Acosta con il rovescio lungolinea in controtempo. 30-0 In rete la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Lungo il rovescio diagonale di Cinà. 4-5 Ace al centro di Cinà, che ora deve cercare di ottenere il contro break disperato. 40-30 Esce il dritto in avanzamento diagonale dell’argentino, palla in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

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