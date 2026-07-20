LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 4-6 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’azzurro cala dopo un’ora di gioco e subisce la rimonta

Notizia in breve

Durante il match di oggi, Cinà ha vinto il primo set 6-4, ma ha perso i successivi due 3-6 e 4-6 contro Diaz Acosta. Dopo circa un’ora di gioco, l’argentino ha preso il sopravvento, conquistando il set decisivo con una battuta vincente. Cinà ha mostrato abilità, ma ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo nel secondo e nel terzo set, che sono stati decisi dal suo avversario.