LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 2-3 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | altro break subito dall’azzurro ora costretto a rimontare
Durante il match di singolare all’ATP di Kitzbuhel, Cinà ha subito un altro break e si trova ora in svantaggio 2-3 nel terzo set. Il punteggio complessivo è 6-4, 3-6, 2-3. In questa fase, l’azzurro ha avuto difficoltà con le volée e ha subito un ace al centro. L’argentino ha risposto con un dritto vincente in side out, mettendo in crisi l’avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ace al centro! 0-30 Impatta male la volée Federico. Ancora seconda. 0-15 Dritto vincente in side out dell’argentino, Cinà in difficoltà. Seconda palla. 2-4 Prima vincente di Diaz Acosta. 40-15 Ancora un errore da parte dell’azzurro, esce il dritto. 30-15 Servizio e dritto dell’argentino, esce la difesa italiana. 15-15 Esce il rovescio di Cinà. Seconda palla. 0-15 In rete il rovescio diagonale in salto di Diaz Acosta. 2-3 Altro break subito da Cinà, in rete il suo dritto. Ancora seconda. 0-40 Doppio fallo che fa malissimo. Seconda. 0-30 Palla corta pessima giocata dall’azzurro, che sembra essere di nuovo uscito dalla partita dopo l’ottimo inizio nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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AVANTI FEDE! Dopo la vittoria sfiorata a Gstaad, Federico #Cina scende in campo anche al #GeneraliOpen dopo aver ottenuto la qualificazione: intorno alle 14 l'azzurro sfida Facundo Diaz Acosta al 1T. Siamo sfavoriti, ma l'altura può aiutarci. Non è p x.com
Azzuri in campo oggi Buon lunedì a tutti! Settimana di riposo per molti dei nostri. Gli unici in gara nei 250 al via oggi sono Darderi e Cinà. Quest'ultimo ha superato le qualificazioni, è entrato nel main draw di Kitzbuhel e sarà in gara oggi: CINÀ - Diaz A facebook
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