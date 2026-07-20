LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 2-3 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | altro break subito dall’azzurro ora costretto a rimontare

Notizia in breve

Durante il match di singolare all’ATP di Kitzbuhel, Cinà ha subito un altro break e si trova ora in svantaggio 2-3 nel terzo set. Il punteggio complessivo è 6-4, 3-6, 2-3. In questa fase, l’azzurro ha avuto difficoltà con le volée e ha subito un ace al centro. L’argentino ha risposto con un dritto vincente in side out, mettendo in crisi l’avversario.