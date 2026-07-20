LIVE Cinà-Diaz Acosta 0-0 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro

Notizia in breve

Il match tra Cinà e Diaz Acosta all’ATP di Kitzbühel è iniziato con Diaz Acosta in vantaggio, che ha conquistato i primi punti con un servizio vincente. Il gioco è partito alle 14.59, con l’argentino che ha aperto con una buona risposta, portandosi subito avanti 15-0. La partita si svolge in diretta e i punti sono stati distribuiti tra i due tennisti nelle prime battute.