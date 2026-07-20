LIVE Cinà-Diaz Acosta 0-0 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro
Il match tra Cinà e Diaz Acosta all’ATP di Kitzbühel è iniziato con Diaz Acosta in vantaggio, che ha conquistato i primi punti con un servizio vincente. Il gioco è partito alle 14.59, con l’argentino che ha aperto con una buona risposta, portandosi subito avanti 15-0. La partita si svolge in diretta e i punti sono stati distribuiti tra i due tennisti nelle prime battute.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente di Diaz Acosta. 15-0 Parte bene l’argentino. Inizia il match 14.59 Ci siamo, sta per iniziare il match. 14.57 Tennisti in campo, sarà Diaz Acosta il primo a servire. 14.54 Mancano ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. 14.52 Se dovesse arrivare la vittoria, Cinà raggiungerebbe la posizione numero 163 nel ranking mondiale, il suo miglior posizionamento. 14.50 In caso di vittoria, Federico se la dovrà vedere con la prima testa di serie dell’ATP 250 di Kitzbuhel: il kazako Sasha Bublik, già al secondo turno grazie al bye. 14.47 Ovviamente, questo è il primo incontro in carriera tra il palermitano e il nativo di Buenos Aires, campione del torneo di casa nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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