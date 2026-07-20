LIVE Cinà-Diaz Acosta 2-3 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | sono tre le palle break non sfruttate dall’azzurro

Notizia in breve

Nel match ATP di Kitzbuhel, Cinà e Diaz Acosta sono in parità 2-2. Diaz Acosta ha commesso tre occasioni di break, tutte non sfruttate, e ha perso il servizio in diversi momenti. Attualmente, il punteggio è 3-3, con Diaz Acosta che ha commesso un errore in rete con un rovescio e ha subito un altro break. La partita prosegue con entrambe le parti che cercano di prendere il comando.