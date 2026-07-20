LIVE Cinà-Diaz Acosta 2-3 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | sono tre le palle break non sfruttate dall’azzurro

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match ATP di Kitzbuhel, Cinà e Diaz Acosta sono in parità 2-2. Diaz Acosta ha commesso tre occasioni di break, tutte non sfruttate, e ha perso il servizio in diversi momenti. Attualmente, il punteggio è 3-3, con Diaz Acosta che ha commesso un errore in rete con un rovescio e ha subito un altro break. La partita prosegue con entrambe le parti che cercano di prendere il comando.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il rovescio dal centro di fondo campo di Diaz Acosta. 3-3 Altra difesa in rete per il numero 108 in classifica. 40-0 In rete il dritto sudamericano. Seconda palla. 30-0 Rovescio diagonale dell’azzurro, in rete la difesa di Diaz Acosta. 15-0 Fortunato l’argentino nel trovare il nastro, tuttavia la sua diagonale di rovescio esce. Seconda palla. 2-3 Si salva ancora Diaz Acosta, in rete la risposta di Cinà. A-40 Il lob difensivo in allungo di Federico esce. 40-40 Prima vincente dell’argentino. 30-40 Volée perfetta di Cinà. 30-30 Questa volta esce il rovescio lungolinea. Ancora seconda. 15-30 Si difende il numero 184. 🔗 Leggi su Oasport.it

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