LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 3-6 1-0 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | l’azzurro parte avanti nel set decisivo
Nel set decisivo, Cinà si trova in vantaggio dopo aver perso il secondo parziale contro Diaz Acosta. Durante il gioco, l’argentino ha ottenuto un contro break, e l’ultimo dritto di Cinà è finito in rete, portando il punteggio a 30-40.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Contro break dell’argentino, esce il rovescio diagonale di Cinà. Seconda. 30-40 In rete l’ultimo dritto di Cinà. Seconda palla. 30-30 Dritto vincente in lungolinea nei pressi della rete! 15-30 Come spinge l’argentino! Non trova il campo la difesa dell’azzurro. 15-15 In corridoio il dritto lungolinea di Diaz Acosta. 0-15 Inizia male il game per l’azzurro, doppio fallo. Seconda palla ad inizio game per il palermitano. 2-0 Arriva il break! Demi volée pazzesca di Cinà che arrangiandosi come può è riuscito a trovare il guizzo vincente. Ancora seconda. 15-40 Doppio fallo sanguinoso di Diaz Acosta. Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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Azzuri in campo oggi Buon lunedì a tutti! Settimana di riposo per molti dei nostri. Gli unici in gara nei 250 al via oggi sono Darderi e Cinà. Quest'ultimo ha superato le qualificazioni, è entrato nel main draw di Kitzbuhel e sarà in gara oggi: CINÀ - Diaz A facebook
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