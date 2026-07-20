LIVE Cinà-Diaz Acosta 3-4 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | azzurro propositivo nel primo set

Notizia in breve

Durante la partita di doppio maschile all’ATP di Kitzbuhel, Cinà e Diaz Acosta si trovano sotto 3-4 nel secondo set. Nel game attuale, Cinà esegue un colpo profondo che termina in rete, mentre in precedenza aveva risposto con un rovescio che si è concluso fuori. La partita è in corso e i punti vengono giocati con intensità.