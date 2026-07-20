LIVE Cinà-Diaz Acosta 3-4 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | azzurro propositivo nel primo set
Durante la partita di doppio maschile all’ATP di Kitzbuhel, Cinà e Diaz Acosta si trovano sotto 3-4 nel secondo set. Nel game attuale, Cinà esegue un colpo profondo che termina in rete, mentre in precedenza aveva risposto con un rovescio che si è concluso fuori. La partita è in corso e i punti vengono giocati con intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-15 Ci prova Federico con una difesa complessa che infatti finisce in rete. 0-15 Risposta profonda di Cinà, esce il rovescio sudamericano. 4-4 Esce la volée dell’argentino. 40-0 Servizio vincente. Seconda palla. 30-0 Cerca il dritto in side out Diaz Acosta, palla in corridoio. Ancora seconda. 15-0 Servizio e dritto potente dal centro del campo. Seconda palla ad inizio game per l’azzurro. 3-4 Ace esterno dell’argentino. 40-15 Non perfetta la palla corta di Cinà, Diaz Acosta ci arriva e chiude con il rovescio diagonale vincente. Seconda palla. 30-15 Non passa la risposta dell’italiano. 15-15 Ace dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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