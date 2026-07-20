LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 1-4 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto del palermitano arriva il break dell’argentino
Durante il match a Kitzbuhel, il giocatore italiano ha subito un passaggio a vuoto, con l’avversario che ha realizzato un break e portato il punteggio a 1-4. L’azzurro ha tentato una risposta di rovescio lungolinea, ma non è riuscito a trovare il campo. L’argentino ha così consolidato il vantaggio, confermando il break e portando il punteggio a 40-0 sulla seconda palla.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Esce la risposta di rovescio lungolinea dell’azzurro, Diaz Acosta conferma il break. Seconda palla. 40-0 Non trova il campo la risposta. 30-0 In rete la palla corta di Federico, momento complesso. 15-0 Esce il rovescio lungolinea dell’azzurro. Seconda palla. 1-3 Doppio fallo di Cinà, arriva il break avversario. Seconda. 30-40 In rete il rovescio italiano, a sorpresa arriva la prima palla break del match per Diaz Acosta. 30-30 Ottimo servizio di Pallina, ma il rovescio lungolinea non trova il campo. 30-15 Secondo ace di fila. 15-15 Rimedia subito all’errore con un ace. 0-15 Tira fortissimo Cinà ma esagera. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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