LIVE Cinà-Diaz Acosta 6-4 1-4 ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto del palermitano arriva il break dell’argentino

Notizia in breve

Durante il match a Kitzbuhel, il giocatore italiano ha subito un passaggio a vuoto, con l’avversario che ha realizzato un break e portato il punteggio a 1-4. L’azzurro ha tentato una risposta di rovescio lungolinea, ma non è riuscito a trovare il campo. L’argentino ha così consolidato il vantaggio, confermando il break e portando il punteggio a 40-0 sulla seconda palla.