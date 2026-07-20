L’Italia scelga la manifattura del futuro | largo all’impresa neo-industriale

IL RISCHIO più grande che corriamo non è restare indietro nella corsa. È spendere risorse ed energie per difendere l’industria che è stata, invece di costruire quella che sarà, e che altrove sta già nascendo. La differenza sembra sottile e non lo è: si può correre velocissimi nella direzione sbagliata. Per troppo tempo abbiamo trattato la nostra industria come un’eredità da proteggere, senza discuterne il modello di fondo. Ma la competizione si è spostata su un terreno nuovo, e chi non costruisce capacità neo-industriali finisce per dipendere da tecnologie, filiere e manifattura sviluppate altrove, come sta avvenendo per l’automotive. La trasformazione è già in atto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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