Ex Manifattura a Legnano la Soprintendenza boccia le torri del piano di recupero Manifattura

La Soprintendenza ha respinto il progetto di recupero delle torri previsto nell’intervento di riqualificazione della ex Manifattura a Legnano. La decisione riguarda le proposte relative alle strutture del piano di recupero e implica la necessità di modifiche al progetto. La bocciatura ha suscitato reazioni tra i promotori dell’intervento, che dovranno rivedere le proprie proposte per ottenere la validazione. La questione si inserisce in un quadro di interventi di recupero di aree industriali dismesse nella zona.

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Legnano (Milano) – Tutto da rifare? Forse tutto no, ma sono davvero numerose le critiche che la Soprintendenza di Milano ha espresso a proposito del piano della ex Manifattura, l’area dismessa da circa 40mila metri quadrati in pieno centro cittadino che, nelle intenzioni palesate dall’amministrazione comunale con una conferenza stampa qualche mese fa, sarebbe destinata a ospitare in futuro anche una nuova sede universitaria. Alla Soprintendenza, infatti, che pur concede un parere favorevole condizionato per il restauro degli edifici storici esistenti, il piano attuativo non piace per nulla, a partire da uno degli elementi caratterizzanti, vale a dire i tre palazzi tra i 35 e i 68 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Manifattura a Legnano, la Soprintendenza boccia le torri del piano di recupero Manifattura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manifattura marchigiana, il report di Confindustria: "Lieve recupero a fine 2025, prospettive ancora incerte"ANCONA - Chiusura d’anno all’insegna della cautela per la manifattura marchigiana, nonostante il segnale positivo registrato per l’attività... Mercato ex Manifattura, addio ai vecchi box: pronto il piano da 3 milioni per la riqualificazioneE' pronto e si avvia verso l'approvazione in giunta il progetto di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Ex Manifattura a Legnano, la Soprintendenza boccia le torri del piano di recupero ManifatturaIl documento della Soprintendenza protocollato lo scorso 7 maggio esprime un primo parere negativo a proposito di numerosi elementi del piano attuativo dell'importante area dismessa in centro città: i ... ilgiorno.it Legnano, recupero ex Manifattura. La grande sfida del sindaco Radice: Il mio ultimo obiettivoLegnano (Milano) – Ho ancora un obiettivo da raggiungere prima della fine del mandato. Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, lo ha ripetuto più volte in queste ultime settimane a chi gli chiedeva ... ilgiorno.it