L’ambasciatore di Germania in Italia sarà a Ferrara alle 18 per un incontro a Palazzo dei Diamanti. La visita ufficiale si concentra sulla cooperazione tra Italia e Germania nel settore manifatturiero. Nessun altro dettaglio sulla durata o i temi specifici dell’incontro è stato comunicato.

L’ambasciatore di Germania in italia, Thomas Bagger, in visita ufficiale oggi, alle 18, a Palazzo dei Diamanti, a Ferrara. L’obiettivo è approfondire temi cruciali come un focus su manifattura, cooperazione internazionale e sviluppo territoriale. La città di Ferrara lo accoglierà in occasione della sua prima visita ufficiale nella Regione Emilia Romagna. L’evento, di rilevante spessore istituzionale ed economico, è promosso dalla Fondazione di Ferrara e dall’Associazione di Cultura Economica e Politica “Guido Carli”. La scelta della tappa ferrarese riveste un significato strategico nel quadro delle relazioni bilaterali italo-tedesche.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cooperazione Italia-Germania. L’ambasciatore Bagger in città: "Il futuro della manifattura"

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