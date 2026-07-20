Il ministro ha visitato il Vittoriale dopo i danni causati dal maltempo alla Nave Puglia, che si trova esposta nella dimora di d’Annunzio. La nave, entrata in servizio nel 1901 e simbolo della guerra in Adriatico, ha subito danni a causa delle intemperie. Il ministro ha dichiarato che seguirà i lavori di ripristino, sottolineando che si tratta di un simbolo importante. La nave era stata dismessa e posta come reliquia nella residenza.

Era arduo immaginare che, dopo la sua dismissione e la sua incastonatura come reliquia nell'immaginifica dimora di Gabriele d'Annunzio, la Regia Nave Puglia, entrata in servizio nel 1901 e protagonista della guerra nell'Adriatico, tornasse in azione e riprendesse, anche solo per un giorno, a confrontarsi coi marosi delle tempeste. Eppure è successo. O meglio: più che solcare i mari, la Puglia è stata solcata dalle raffiche di violentissimo maltempo che hanno colpito il Garda nella mattina di venerdì 17. Addirittura, ha riportato dei danni tangibili: un cipresso sradicato, piombando sulla nave, ne ha abbattuto l'albero maestro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - L'ispezione del Ministro Giuli al Vittoriale dopo i danni arrecati dal maltempo alla Nave Puglia. «Ferito un simbolo di d'Annunzio, seguiremo i lavori di ripristino»

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