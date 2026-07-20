La visita del ministro Giuli al Vittoriale dopo i danni del maltempo | Massima attenzione su lavori di ripristino
Il ministro della Cultura ha visitato il Vittoriale degli Italiani, che nei giorni scorsi è stato danneggiato da un’ondata di maltempo. Durante la visita, ha dichiarato che sarà posta massima attenzione sui lavori di ripristino necessari per riparare i danni subiti. La zona è stata interessata da eventi climatici intensi che hanno causato danni alle strutture e ai beni presenti nel complesso. Sono in corso interventi di emergenza per valutare l’entità dei danni e avviare le operazioni di riparazione.
Gardone Riviera (Brescia) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato oggi il Vittoriale degli Italiani, colpito nei giorni scorsi dalla violenta ondata di maltempo che ha investito l'Alto Garda. La tempesta ha abbattuto numerosi cipressi e provocato il cedimento dell' albero maestro della Nave Puglia, mentre la Prioria, la casa di Gabriele d'Annunzio, non ha subìto danneggiamenti. Il sopralluogo si è svolto insieme al presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri, e al personale tecnico impegnato nella messa in sicurezza del complesso monumentale. Il cipresso crollato sull’albero maestro della prua della Regia Nave Puglia Partite le operazioni di ripristino Il Vittoriale è rimasto sempre aperto (con biglietto a tariffa ridotta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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