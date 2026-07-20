La visita del ministro Giuli al Vittoriale dopo i danni del maltempo | Massima attenzione su lavori di ripristino

Notizia in breve

Il ministro della Cultura ha visitato il Vittoriale degli Italiani, che nei giorni scorsi è stato danneggiato da un’ondata di maltempo. Durante la visita, ha dichiarato che sarà posta massima attenzione sui lavori di ripristino necessari per riparare i danni subiti. La zona è stata interessata da eventi climatici intensi che hanno causato danni alle strutture e ai beni presenti nel complesso. Sono in corso interventi di emergenza per valutare l’entità dei danni e avviare le operazioni di riparazione.