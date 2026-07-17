Maltempo danni anche al Vittoriale dopo il temporale sul Garda

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale violento sul Garda ha provocato danni al Vittoriale degli Italiani. Il vento forte ha spezzato l’albero maestro della Nave Puglia e abbattuto diversi alberi nel complesso. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni strutturali. Video delle operazioni di rimozione sono stati diffusi sui social. L’evento si è verificato nella zona della sponda bresciana del lago.

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Il violento temporale che si è abbattuto sulla sponda bresciana del lago di Garda ha causato danni anche al Vittoriale degli Italiani. Il forte vento ha spezzato l'albero maestro della Nave Puglia e ha abbattuto diversi alberi nel complesso (video di Davide Albini Bevilacqua). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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