Maltempo danni anche al Vittoriale dopo il temporale sul Garda
Un temporale violento sul Garda ha provocato danni al Vittoriale degli Italiani. Il vento forte ha spezzato l’albero maestro della Nave Puglia e abbattuto diversi alberi nel complesso. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni strutturali. Video delle operazioni di rimozione sono stati diffusi sui social. L’evento si è verificato nella zona della sponda bresciana del lago.
Il violento temporale che si è abbattuto sulla sponda bresciana del lago di Garda ha causato danni anche al Vittoriale degli Italiani. Il forte vento ha spezzato l'albero maestro della Nave Puglia e ha abbattuto diversi alberi nel complesso (video di Davide Albini Bevilacqua). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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