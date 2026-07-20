L' Iran vuole invadere il Kuwait per impadronirsi delle basi Usa

Da liberoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran ha pianificato un'invasione del Kuwait per ottenere il controllo di basi militari statunitensi, tra cui Camp Buehring, Camp Arifjan e la base aerea Ali Al Salem. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di rompere l’assedio e rafforzare la propria posizione nella regione. La notizia si basa su fonti di intelligence che monitorano le attività militari iraniane e le comunicazioni nella zona. Non sono stati forniti dettagli sullo stato attuale del piano o sui tempi di eventuali azioni.

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Per rompere l’assedio, l’Iran ha pianificato un’invasione del Kuwait, con l’obiettivo di impadronirsi delle basi americane Camp Buehring e Camp Arifjan, oppure della base aerea Ali Al Salem. «Il Kuwait è considerato una delle principali opzioni dell’Iran per una potenziale incursione terrestre volta a conquistare le due basi militari statunitensi situate nel Paese», suggerisce su X il giornalista e analista iraniano Mahdi Khanalizadeh. Secondo The Hormuz Report, dello stesso avviso è anche l’ex ministro degli Esteri iraniano Manouchehr Mottaki. L’Iran, ha detto, potrebbe lanciare un’operazione terrestre per catturare militari statunitensi e trasferirli in Iran come prigionieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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