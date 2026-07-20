L'Iran ha pianificato un'invasione del Kuwait per ottenere il controllo di basi militari statunitensi, tra cui Camp Buehring, Camp Arifjan e la base aerea Ali Al Salem. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di rompere l’assedio e rafforzare la propria posizione nella regione. La notizia si basa su fonti di intelligence che monitorano le attività militari iraniane e le comunicazioni nella zona. Non sono stati forniti dettagli sullo stato attuale del piano o sui tempi di eventuali azioni.

Per rompere l’assedio, l’Iran ha pianificato un’invasione del Kuwait, con l’obiettivo di impadronirsi delle basi americane Camp Buehring e Camp Arifjan, oppure della base aerea Ali Al Salem. «Il Kuwait è considerato una delle principali opzioni dell’Iran per una potenziale incursione terrestre volta a conquistare le due basi militari statunitensi situate nel Paese», suggerisce su X il giornalista e analista iraniano Mahdi Khanalizadeh. Secondo The Hormuz Report, dello stesso avviso è anche l’ex ministro degli Esteri iraniano Manouchehr Mottaki. L’Iran, ha detto, potrebbe lanciare un’operazione terrestre per catturare militari statunitensi e trasferirli in Iran come prigionieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Liberoquotidiano.it - L'Iran vuole invadere il Kuwait per impadronirsi delle basi Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Iran valuta di invadere le basi Usa in KuwaitLe autorità iraniane stanno considerando un'azione militare contro le basi statunitensi in Kuwait, tra cui Camp Buehring e Camp Arifjana, in risposta...

Soldati Usa feriti in settimana in attacchi Iran a basi in Giordania. Kuwait: l'Iran prende di mira siti civili e infrastrutture vitaliNella settimana, soldati statunitensi sono rimasti feriti in attacchi iraniani contro due basi in Giordania.

Argomenti più discussi: Iran e l’immaginario attacco di terra; PUTIN: UN FALSO PROBLEMA COSTRUITO AD ARTE?; Il mondo brucia, l’informazione guarda dall’altra parte.

#LaVeritàdioggi Il pm che indagò Salvini: i reati dei migranti colpa del disagio La Spagna cancella Messi e l’Argentina. La Roja adesso è campione di tutto L’Iran pronto a invadere le basi Usa in Kuwait È partita la caccia ai nostri tesori sotterranei s x.com

Cosa succederebbe se l'Iraq vincesse la guerra Iran-Iraq? reddit