L’Iran valuta di invadere le basi Usa in Kuwait

Le autorità iraniane stanno considerando un'azione militare contro le basi statunitensi in Kuwait, tra cui Camp Buehring e Camp Arifjana, in risposta agli attacchi statunitensi. Nel frattempo, il governo statunitense ha comunicato al Congresso l’intenzione di includere Teheran in un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Nessuna conferma ufficiale di attacchi imminenti o di decisioni definitive da parte iraniana.

Al vaglio degli sciiti l’ipotesi di un’incursione a Camp Buehring e Camp Arifjana se gli States proseguono gli attacchi. Trump al Congresso: «Aggiungere Teheran al pacchetto di sanzioni contro Mosca». Bloccate quattro navi a Hormuz dai pasdaran. Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito «molto triste» la morte dei militari, aggiungendo che vorrebbe estendere all’Iran le lle sanzioni alla Russia. Ricordando il defunto senatore Lindsey Graham, ha scritto su Truth: «I repubblicani dovrebbero aggiungere l’Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Lo voleva fare Lindsey, stava per succedere». Ieri, dopo l’ottava ondata quotidiana consecutiva di attacchi sull’Iran, il comando statunitense Centcom ha affermato che «sono state colpite le unità militari iraniane che hanno attaccato la base giordana». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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