Soldati Usa feriti in settimana in attacchi Iran a basi in Giordania Kuwait | l' Iran prende di mira siti civili e infrastrutture vitali

Da gazzettadelsud.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella settimana, soldati statunitensi sono rimasti feriti in attacchi iraniani contro due basi in Giordania. Il Kuwait ha riferito che l’Iran ha colpito anche siti civili e infrastrutture strategiche. Le operazioni hanno coinvolto almeno due strutture in Giordania, con alcuni militari americani feriti durante gli attacchi. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sull’entità dei danni alle infrastrutture colpite.

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L’Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita. Lo hanno riferito diversi funzionari statunitensi a Cbs News. Al momento non si segnalano vittime tra i militari americani o giordani e non è chiara la gravità delle ferite. Inoltre, aggiunge The Hill, non è chiaro quando si siano verificati gli scontri, visto che né gli Stati Uniti né la Giordania hanno segnalato vittime e il Pentagono non ha risposto a richieste di commento. Il Kuwait accusa l’Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali nel Paese. "I ripetuti... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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