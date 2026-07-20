Reduce dalla vittoria del David di Donatello, Lino Musella è stato tra gli ospiti del Giffoni Film Festival, dove ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Dall’esperienza in produzioni cult come Gomorra, The Young Pope e L’Amica Geniale fino all’attesissima serie Portobello di Marco Bellocchio, l’attore ha parlato del rapporto con i personaggi realmente esistiti, dell’evoluzione della serialità italiana e delle difficoltà che caratterizzano il mondo dello spettacolo. Intervista a Lino Musella al Giffoni. Lino Musella, benvenuto su SuperGuidaTV. Sei arrivato al Giffoni Film Festival dopo aver conquistato il David di Donatello. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Lino Musella al Giffoni: “Portobello è uno dei lavori più importanti della mia carriera”

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