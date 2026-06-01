Uno dei fumettisti più importanti della storia avrà una imperdibile mostra a Napoli

Dal 27 maggio al 31 agosto, al Castel Nuovo di Napoli, sarà allestita una mostra dedicata a Robert Crumb, uno dei più noti fumettisti internazionali. La rassegna si svolgerà nel Maschio Angioino e presenterà una selezione delle sue opere. La mostra si concentra esclusivamente sulle creazioni dell’artista, senza eventi collaterali o conferenze programmate. L’esposizione resterà aperta per tutta l’estate, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino il lavoro di Crumb.

Uno dei maggiori artisti del fumetto internazionale sta per avere una mostra tutta sua. Dal 27 maggio al 31 agosto al Castel Nuov o – Maschio Angioino ospiterà Robert Crumb. Cattivi pensieri, la prima grande mostra italiana dedicata a uno degli artisti più rivoluzionari della storia del fumetto contemporaneo. Promossa e finanziata dal Comune di Napoli, l’esposizione rientra nel programma di COMICON OFF, il fuoriFestival di COMCON Napoli, e della rassegna Napoli Contemporanea, e celebra un autore che ha ridefinito il linguaggio del fumetto underground americano, trasformandolo in una forma d’arte capace di raccontare ossessioni, paure, desideri e contraddizioni dell’uomo contemporaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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