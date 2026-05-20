Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 la prova de Il Fattoit – Più trazione meno consumi – FOTO

La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 combina un motore ibrido con trazione integrale, attirando l’attenzione per la sua capacità di offrire maggiore aderenza e riduzione dei consumi. La vettura si distingue per la presenza di un sistema di trazione 4x4 che permette di affrontare terreni vari e una motorizzazione ibrida che promette un minor impatto sul carburante. La prova condotta da Il Fatto.it ha evidenziato aspetti pratici e caratteristiche della vettura attraverso immagini e dettagli tecnici.

‹ › 1 3 dacia duster 4x4. ‹ › 2 3 dacia duster 4x4. ‹ › 3 3 dacia duster 4x4. La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 è una di quelle auto che incuriosiscono perché mette insieme cose che di solito si trovano separate. C’è il GPL, ormai una specialità del marchio, c’è un sistema mild hybrid a 48 V, c’è il cambio automatico doppia frizione e in questo caso c’è anche la trazione integrale. Però non è il solito 4×4 meccanico, perché il retrotreno viene mosso da un motore elettrico dedicato. Detta così sembra complicata, ma alla guida tutto funziona in modo semplice e naturale. L’abbiamo provata alternando asfalto, strade extraurbane e sterrato leggero, con qualche tratto più rovinato per capire quanto fosse reale il suo lato fuoristrada, arrivando alla conclusione che non è un’off-road dura e pura, ma neanche vuole esserlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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