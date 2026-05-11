Hyundai NEXO la prova de Il Fattoit – L’idrogeno che convince su strada – FOTO

Un'auto a idrogeno è stata testata e presentata in un articolo de Il Fatto.it, che ne descrive le caratteristiche e le performance su strada. La prova include diverse fotografie che mostrano il veicolo durante il test, evidenziando aspetti come il design e il funzionamento. La vettura, appartenente alla categoria delle fuel cell, si distingue per il suo motore alimentato dall’idrogeno. La prova si concentra sulle caratteristiche pratiche e sul comportamento del modello durante l’utilizzo quotidiano.

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‹ › 1 6 hyundai nexo. ‹ › 2 6 hyundai nexo. ‹ › 3 6 hyundai nexo. ‹ › 4 6 hyundai nexo. ‹ › 5 6 hyundai nexo. ‹ › 6 6 hyundai nexo. La nuova Hyundai NEXO si guida come un’elettrica, ma non vive la mobilità elettrica nello stesso modo di una BEV tradizionale: infatti è alimentata a idrogeno. Alla guida l’abbiamo trovata silenziosa, fluida e molto regolare nella risposta (per avere più brillantezza bisogna attivare la modalità SPORT), capace di far dimenticare quasi subito la complessità tecnica che lavora sotto la carrozzeria. L’idrogeno non muove direttamente le ruote: alimenta una cella a combustibile che produce elettricità, poi è il motore elettrico a spingere l’auto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hyundai NEXO, la prova de Il Fatto.it – L’idrogeno che convince su strada – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Debutta in Italia Nuova Hyundai Nexo a idrogeno Notizie correlate Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO‹ › 1 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 2 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 3 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 4 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 5 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 6 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 7 / 9... Kia EV2, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica urbana che convince – FOTO‹ › 1 / 6 kia ev2 ‹ › 2 / 6 kia ev2 ‹ › 3 / 6 kia ev2 ‹ › 4 / 6 kia ev2 ‹ › 5 / 6 kia ev2 ‹ › 6 / 6 kia ev2 Prima di guidare la Kia EV2 ci... Argomenti più discussi: Abbiamo provato il SUV a idrogeno: ecco com'è andata; Hyundai NEXO, come va l’idrogeno alla prova della strada; Ho provato un SUV che perde acqua, ma non è una cattiva notizia; Stazione idrogeno a Rho, test Hyundai Nexo: pieno in 5 minuti e costi reali | Quattroruote.it.