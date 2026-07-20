Kevin Keegan è deceduto all’età di 75 anni. La leggenda del Liverpool, noto per aver vinto due Palloni d’Oro consecutivi, ha lasciato un segno indelebile nel calcio inglese. La notizia ha suscitato commozione tra tifosi e addetti ai lavori. Keegan era considerato uno dei simboli più amati del calcio britannico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo sportivo.

Vinse due Palloni d’Oro consecutivi. Il calcio inglese perde uno dei suoi simboli più amati. Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo del pallone. L’ex capitano della Nazionale inglese e storico attaccante del Liverpool combatteva da mesi contro un tumore, che lui stesso aveva reso pubblico all’inizio dell’anno spiegando di essere arrivato al quarto stadio della malattia senza però rinunciare alla speranza nelle nuove terapie. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia con un breve comunicato nel quale viene ricordato prima di tutto come “un marito, padre e nonno amatissimo”, chiedendo rispetto per il dolore e la privacy dei familiari in questo momento così difficile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kevin Keegan è morto: addio alla leggenda del Liverpool, aveva commosso tutti con l’ultimo annuncio

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