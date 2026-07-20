Lindsey Vonn sul recupero | Ho ancora fratture e placche metalliche ma

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lindsey Vonn sta ancora affrontando il recupero dopo un grave infortunio alla gamba, subito durante la discesa olimpica di Milano Cortina l’8 febbraio 2026. Attualmente ha fratture ancora presenti e placche metalliche impiantate. Tra gli spettatori alla finale dei Mondiali di calcio tra due nazionali, l’ex campionessa di sci ha partecipato come testimone di un percorso di riabilitazione che si protrae da diversi mesi.

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Tra i tantissimi vip e campioni del mondo dello sport che hanno assistito alla finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina c’era anche Lindsey Vonn: l’icona dello sci sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione dopo il gravissimo infortunio alla gamba subito durante la discesa olimpica di Milano Cortina l'8 febbraio 2026. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Lindsey Vonn update after horror crash

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