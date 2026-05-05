Lunedì sera, una nota atleta ha partecipato per la prima volta dopo un infortunio a un evento pubblico senza l’ausilio delle stampelle. La sua presenza al Met Gala è stata la prima uscita ufficiale dopo mesi di riabilitazione, durante la quale aveva utilizzato supporti per camminare. La donna si è mostrata soddisfatta di essere presente senza ausili e ha espresso gratitudine per questa possibilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno al Met Gala dopo mesi difficili. “Sono grata di essere qui e di non dover usare le stampelle.” Con queste parole, Lindsey Vonn è riapparsa sorridente al Met Gala di New York, segnando la sua prima uscita pubblica senza supporti dopo il terribile incidente subito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha affrontato settimane estremamente complesse, durante le quali è stata sottoposta a ben otto interventi chirurgici. Le complicazioni legate all’infortunio avevano persino messo a rischio la sua gamba sinistra, rendendo il suo recupero ancora più delicato e incerto. Un percorso di recupero lungo e difficile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lindsey Vonn torna in pubblico: prima apparizione senza stampelle dopo l’infortunio

LINDSEY VONN: PRIMI AGGIORNAMENTI DALL’OSPEDALE DOPO LA TREMENDA CADUTA

Notizie correlate

Lindsey Vonn rinasce al Met Gala, prima uscita senza stampelle: "Una festa di ritorno"Un sorriso largo, qualche passo di danza accennato nel corridoio dell'hotel: Lindsey Vonn continua il cammino del ritorno e torna protagonista al Met...

Lindsey Vonn torna a camminare dopo la caduta alle Olimpiadi: mostra i primi passi con le stampelleArmata di stampelle Vonn si mostra sui social mentre fa i primi passi due mesi dopo il terribile incidente alle Olimpiadi Invernali: "Troverò sempre...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lindsey Vonn è convintissima: 'Tornerò in pista, poi vedremo se in gara. Le parole di papà? Mi motivano'; Lindsey Vonn: 'Sul ritiro non ho ancora deciso, sono in modalità sopravvivenza'; Come sta Lindsey Vonn: le foto in sedia a rotelle in aeroporto preoccupano i fan; Lindsey Vonn non esclude un ritorno in pista dopo il lungo calvario: Non voglio decidere adesso.

Sci alpino, Lindsey Vonn categorica: Ritiro? Basta domande! Non decido prima del 2027-28!. Quindi, proverà a tornare!Pochi giorni fa, in un’intervista all’agenzia di stampa Associated Press, Lindsey Vonn ha voluto fare il punto della situazione dopo il grave infortunio ... oasport.it

Lindsey Vonn rinasce al Met Gala, prima uscita senza stampelle: Una festa di ritornoPassi di danza della campionessa nella prima uscita pubblica senza stampelle dopo il grave incidente ai Giochi di Milano Cortina ... gazzetta.it

la Repubblica. . Tre mesi dopo la brutta caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la campionessa di sci alpino Lindsey Vonn è tornata sotto i riflettori senza stampelle, aiutandosi solo con un bastone, per camminare sul tappeto d’onore del Met Gala a New York. - facebook.com facebook

Dalla terribile caduta alle Olimpiadi al Met Gala: Lindsey #Vonn riappare elegantissima in pubblico sul red carpet x.com