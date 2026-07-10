Dall’incidente alle Olimpiadi di Cortina alla riabilitazione | il video di Lindsey Vonn svela la via del recupero

Dopo l’incidente alle Olimpiadi di Cortina, Lindsey Vonn ha pubblicato un video che documenta il suo percorso di riabilitazione durato circa cinque mesi. Nel filmato, la campionessa di sci alpino mostra le fasi di recupero dopo una caduta grave, evidenziando il lungo processo di dolore e riabilitazione. Vonn ha deciso di condividere pubblicamente questa esperienza per mostrare cosa comporta il recupero da un incidente traumatico.

Cinque mesi. Centoquarantanove giorni di dolore, riabilitazione e una determinazione che sfida ogni logica umana. Lindsey Vonn, leggenda vivente dello sci alpino, ha deciso di mostrare al mondo cosa significa davvero rialzarsi dopo essere caduti nel modo più brutale possibile. E lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi canali social che toglie il fiato, non per la spettacolarità delle acrobazie, ma per la cruda verità di un corpo spezzato che lentamente, dolorosamente, ritrova la sua forza. L’8 febbraio scorso, sulla pista olimpica di Cortina d’Ampezzo, la carriera di Vonn sembrava destinata a chiudersi nel peggiore degli incubi. Dopo... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Incredibile Lindsey Vonn: è già in palestra ad allenarsi dopo il brutto infortunio! Il VIDEO

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