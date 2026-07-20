L’incognita del voto di Midterm

Nelle elezioni di metà mandato, i repubblicani si trovano in una posizione complicata, mentre i democratici devono affrontare ostacoli importanti. La competizione è ancora molto aperta e nessuna delle due parti ha assicurato la vittoria. La situazione rimane incerta, con entrambe le fazioni che continuano a lottare per ottenere il risultato finale. La sfida si gioca ancora sui numeri e sulle preferenze degli elettori.

Se i repubblicani sono oggettivamente in difficoltà, i democratici, dal canto loro, devono affrontare scogli significativi. La partita resta quindi, al momento, più aperta che mai. Una certa vulgata non fa che ripetere che il Partito repubblicano sarebbe spacciato in vista delle prossime elezioni di metà mandato. Senza dubbio, questo schieramento si sta trovando ad affrontare delle difficoltà rilevanti. I sondaggi danno Donald Trump particolarmente impopolare. Inoltre, la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran farà prevedibilmente rialzare in modo significativo il prezzo della benzina: il che, ovviamente, rappresenta una notevole vulnerabilità per il Partito repubblicano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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UPFRONT: Walker issues warning to GOP ahead of midterms

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