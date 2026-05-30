USA geografia del voto | i Repubblicani favoriti ai Midterm

Notizia in breve

Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, i repubblicani sono favoriti secondo le previsioni. Il caro energia non sembra avere un impatto significativo sull’orientamento degli elettori. La nuova mappa dei distretti potrebbe modificare l’equilibrio di potere tra le due principali forze politiche. Questi fattori stanno determinando le dinamiche del voto e il risultato finale delle elezioni.