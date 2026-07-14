Forza Italia e Lega hanno deciso di sostenere nuovamente le preferenze nella legge elettorale, dopo settimane di discussioni interne alla maggioranza. La proposta che hanno approvato prevede l’utilizzo di preferenze finte, con l’incognita del voto segreto. Questa modifica rappresenta una retromarcia rispetto alle posizioni precedenti di entrambi i partiti. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di accordi tra le forze di maggioranza.

Colpo di scena sulla legge elettorale. Dopo settimane di litigi interni alla maggioranza, Forza Italia e Lega si piegano alla proposta di Fratelli d’Italia per re-inserire le preferenze. Il compromesso proposto dal partito di Giorgia Meloni insieme a Noi Moderati e Udc ha convinto gli alleati di governo, con l’introduzione di preferenze parziali e i capilista che restano invece bloccati. La svolta è arrivata in mattinata durante l’assemblea del gruppo di Forza Italia: il capogruppo alla Camera, Enrico Costa, ha annunciato il cambio di parere sull’emendamento che reintroduce le preferenze. Il sistema quasi bloccato viene ritenuto un compromesso soddisfacente, con i capilista indicati dalle segreterie di partito e le preferenze per gli altri candidati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, retromarcia di Forza Italia e Lega: sì alle finte preferenze con l’incognita del voto segreto

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