L’impresa si allarga grazie alla gigafactory Piano da 34 milioni di euro per la produttività

Un investimento di 34 milioni di euro è stato annunciato per ampliare una gigafactory nella zona di Monza. L’obiettivo è aumentare la produzione e migliorare l’efficienza dell’impianto. L’azienda ha comunicato che il progetto coinvolgerà nuove assunzioni e aggiornamenti tecnologici. La fabbrica si trova in una zona strategica, vicino alle principali vie di comunicazione. La notizia arriva in un momento di crescita del settore e punta a rafforzare la capacità produttiva locale.

STORIA, innovazione e design. Il segreto del made in Italy spesso si trova nelle campagne dell’Italia, alle porte delle città. In questo caso a Monza, nel cuore brianzolo dell’Italia produttiva. La storia si ripete dal dopoguerra ad oggi. D’altra parte, uno dei principali fattori di successo di Elesa, oltre all’intuizione dell’esordio, è l’investimento costante nell’ innovazione. L’azienda destina ogni anno il 10% del fatturato ad attività di ricerca e sviluppo e dispone di oltre 300 brevetti e modelli registrati. La produzione si basa su tecnologie avanzate, con oltre 2 mila sensori attivi, per il monitoraggio dei processi, sistemi digitali integrati per la progettazione e la gestione industriale e laboratori interni che effettuano oltre 15mila test ogni anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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